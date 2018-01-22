120 лет назад родился великий кинорежиссер Сергей Эйзенштейн

22 января исполнилось 120 лет со дня рождения величайшего отечественного режиссера. Сергей Эйзенштейн произвел революцию в кино.

Режиссер первым использовал монтаж как выразительное средство. В своих картинах Эйзенштейн добивался гармонии, соединяя разные виды искусства.

Легендарный «Броненосец Потемкин» (1925 г.) навсегда вошел в учебники кино. Кадры из фильма «Октябрь» (1927 г.) часто используют как документальную хронику. В «Александре Невском» (1938 г.) продуман каждый кадр, каждый звук и монолог. Последним в биографии Эйзенштейна стал фильм «Иван Грозный» (1944 г.).