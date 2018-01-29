Путин назвал экономические показатели РФ результатом труда россиян

Экономические показатели РФ — результат труда россиян и залог дальнейшего роста конкурентоспособности экономики страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин перед подписанием Генерального соглашения между правительством, профсоюзами и работодателями.

Он подчеркнул важность наличия возможности для работника «на 100% реализоваться в профессии, с максимальной пользой и отдачей применять свои знания, навыки, мастерство, повышать квалификацию и идти по ступеням карьерного роста».

Глава государства также призвал обеспечить долгосрочный устойчивый экономический рост и повысить эффективность российской экономики за счет развития трудового потенциала.

По его словам, эта задача требует тесного взаимодействия общества, бизнеса и государства, а также их готовности «искать и находить баланс интересов».

«Рассчитываю, что новое Генеральное соглашение будет опорной точкой такого баланса, а его выполнение всеми сторонами — и работодателями, и профсоюзами, и правительством — покажет пример надежного социального партнерства», — приводит слова Путина «Интерфакс».