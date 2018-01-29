В Москве пресекли деятельность праворадикальной группировки

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России совместно с коллегами из Министерства внутренних дел (МВД) пресекли деятельность праворадикальной группировки на территории Московского региона.

В ходе обысков в квартирах молодых людей были обнаружены экстремисткая литература, плакаты и флаги с нацистской символикой, огнестрельное оружие, газовые баллончики, а также дубинки.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, неонацистов, входящих в банду, задерживали по всей России.