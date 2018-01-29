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Извержение вулкана Майон на Филиппинах

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Jack Kurtz
Проснувшийся вулкан Майон, расположенный на филиппинском острове Лусон, продолжает выкидывать столбы пепла и раскаленной лавы
Фото: REUTERS/Romeo Ranoco
Вулкану присвоили четвертый (предпоследний) уровень опасности извержения
Фото: Global Look Press/ZUMA/Gregorio B. Dantes Jr
В городах провинций Албай и Камаринес-Сур отмечается пеплопад, видимость на улицах снижена
Фото: REUTERS/Romeo Ranoco
Свои дома из-за угрозы извержения покинули более 80 тыс. человек
Фото: REUTERS/Romeo Ranoco
Солдаты и волонтеры собирают гуманитарную помощь для жителей пострадавших районов
Фото: Global Look Press/ZUMA/Jack Kurtz
Местные власти расширили зону повышенной опасности на 8 км, приостановлены занятия в учебных заведениях в провинции Албай, отменены авиарейсы
Фото: REUTERS/Romeo Ranoco
Извержение вулкана вызвало появление лахара — смеси, состоящей из воды и вулканического пепла, пемзы и горных пород
Фото: REUTERS/Romeo Ranoco
Местные жители переправляются через поток по импровизированному мосту
Фото: Global Look Press/ZUMA/Rouelle Umali
За последние 400 лет Майон извергался 51 раз. К самым страшным последствиям привело извержение 1814 года, тогда целый город оказался погребен под лавой. Стихия унесла жизни более 1,2 тыс. человек
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