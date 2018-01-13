Прямой эфир

Последствия оползней в Калифорнии

0
Слайдами
Списком
Фото: REUTERS/Kyle Grillot
Сильные ливни в Калифорнии спровоцировали опасные оползни и наводнения
Фото: REUTERS/Kyle Grillot
По последним данным, жертвами стихии стали 18 человек
Фото: REUTERS/Kyle Grillot
Несколько десятков человек числятся пропавшими без вести
Фото: REUTERS/Kyle Grillot
В городе Монтесито, расположенном к северу от Лос-Анджелеса, была проведена принудительная эвакуация населения
Фото: REUTERS/Santa Barbara News-Press/Kenneth Song
Сумма ущерба, нанесенного непогодой, оценивается в $305 млрд
Фото: REUTERS/Santa Barbara News-Press/Kenneth Song
На фото: волонтеры-спасатели во время совещания с пожарными в городе Монтесито
Фото: REUTERS/Santa Barbara County/Matt Udkow
Вид с воздуха на пострадавший от стихии город Монтесито
Фото: REUTERS/Kyle Grillot
Из-за стихии перекрытыми оказалось примерно 48 км прибрежной трассы
Фото: REUTERS/Kyle Grillot
Селевые потоки и оползни уничтожили около 100 жилых домов, 450 получили серьезные повреждения
Фото: REUTERS/Kyle Grillot
Спасательная операция продолжается при участии десяти специально обученных собак
Фото: REUTERS/Kyle Grillot
На фото: спасатели во время работы в городе Монтесито
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017