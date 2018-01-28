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Одно из крупнейших колес обозрения в мире приостановило работу в Сингапуре

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Фото: Global Look Prees/Caro/Schuelke
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Одно из самых больших в мире колес обозрения Singapore Flyer временно прекратило работу из-за технических неполадок. Как информирует оператор достопримечательности Straco Leisure, посетители смогут покататься на аттракционе не раньше февраля.

Газета The Straits Times пишет, что неполадки были выявлены в работе колеса еще утром 25 января. С него был эвакуирован 61 пассажир.

В 2008 году колесо закрывалось на месяц после пожара в техническом отсеке. Тогда более 170 пассажиров не могли покинуть аттракцион в течение шести часов. В июле 2017 в Singapore Flyer ударила молния, спасателям пришлось эвакуировать свыше 200 человек.

Сингапурское колесо обозрения до 2014-го считалось самым большим в мире — его высота составляет 165 м. Позже аттракцион на 2 м выше появился в Лас-Вегасе.

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