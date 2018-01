Актер Джерард Батлер сравнил способности жен Брэда Питта к поцелуям

Шотландский актер Джерард Батлер, снимавшийся в фильмах с обеими экс-супругами Брэда Питта –– Дженнифер Энистон и Анджелиной Джоли (при этом официально развод с Джоли Питт еще не оформил), рассказал, какая из актрис лучше целуется.

48-летнему Батлеру повезло сниматься в сценах с поцелуями с обеими популярными голливудскими актрисами. В эфире телешоу Watch What Happens Live with AndyCohen ведущий Энди Коэн поинтересовался, с кем же из актрис ему больше понравилось целоваться.

Батлер задумался на пару секунд, после чего констатировал, что с Энистон.

С Джоли актер играл в 2003 году в картине «Лара Крофт. Колыбель жизни», а с Энистон снимался в комедийном боевике «Охотник за головами» (2010).

При этом СМИ отмечают, что ранее ходили слухи о том, что во время съемок «Охотника» у Энистон и Батлера завязался роман.

27 января портал iz.ru сообщил, что известный актер Брэд Питт после развода с Анджелиной Джоли может вернуться к своей бывшей жене — актрисе Дженнифер Энистон.