Ректор МГУ выпил медовухи со студентами

Не каждый день можно увидеть ректора, разливающего студентам медовуху! В МГУ такая традиция есть — исключительно в честь Дня святой Татьяны. Официальные торжества проходят 25 января — в день рождения университета. Но веселые студенческие гулянья устраивают на следующий.

Традиция разливать медовуху зародилась в 1990-х годах. В первые годы желающих было несколько десятков. Сейчас за кружечкой вкусного напитка выстраивается огромная очередь. Даже первокурсники отмечают: традиции у МГУ совершенно особенные.

Кстати, мед для напитка ректор закупает лично. Каждый год на всех готовится около 600 л медовухи.