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Самолет «Нордавиа» вынужден был вернуться в Домодедово из-за шасси

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Воздушное судно авиакомпании «Нордавиа», вылетевшее в Архангельск, из-за проблем шасси было вынуждено вернуться в московский аэропорт Домодедово сегодня, 26 января.

Воздушное судно вылетело из Москвы в Архангельск по расписанию — в 11:30. Однако через некоторое время самолет был вынужден вернуться, так как у него не убрались шасси, информирует ИА «Би-порт» со ссылкой на представителя компании.

Сообщается, что инцидент произошел из-за отказа датчика «земля–воздух». Посадка по возвращении в аэропорт прошла успешно. Пассажиры были отправлены в Архангельск резервным бортом.

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