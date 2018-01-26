Самолет «Нордавиа» вынужден был вернуться в Домодедово из-за шасси

Воздушное судно авиакомпании «Нордавиа», вылетевшее в Архангельск, из-за проблем шасси было вынуждено вернуться в московский аэропорт Домодедово сегодня, 26 января.

Воздушное судно вылетело из Москвы в Архангельск по расписанию — в 11:30. Однако через некоторое время самолет был вынужден вернуться, так как у него не убрались шасси, информирует ИА «Би-порт» со ссылкой на представителя компании.

Сообщается, что инцидент произошел из-за отказа датчика «земля–воздух». Посадка по возвращении в аэропорт прошла успешно. Пассажиры были отправлены в Архангельск резервным бортом.