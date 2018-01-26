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19–26 января в объективе «Известий»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Владимир Путин во время встречи с командой «КАМАЗ-мастер»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк во время матча между командами ЦСКА и СССР, посвященного 70-летию со дня рождения легенды отечественного хоккея Валерия Харламова
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Станция метро «Достоевская» в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Открытие выставки «Карл Брюллов. Портреты из частного собрания Санкт-Петербурга» в Третьяковской галерее
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Главный раввин России Берл Лазар во время интервью «Известиям»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Выставка «Ставки на гласность. Аукцион «Сотбис» в Москве, 1988» в Музее современного искусства «Гараж»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Динамо» (Москва) и ХК «Адмирал» (Владивосток)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Антон Соколов и Сергей Безруков в спектакле «Высоцкий. Рождение легенды» в Кремлевском дворце
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Владимир Путин на всероссийском форуме студенческих клубов «Вместе вперед!» в Казани
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Актриса театра и кино Ольга Кабо на творческой встрече, приуроченной к ее юбилею
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Станция метро «Достоевская» в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Хоккейный матч между командами «Спартак» и «Динамо» (Рига)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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