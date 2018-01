Риз Уизерспун высмеяли за «три ноги» на обложке глянцевого журнала

Американская актриса Риз Уизерспун появилась на обложке глянцевого журнала Vanity Fair с «тремя» ногами. Снимки вызывали бурную реакцию среди пользователей социальных сетей.

Речь идет о фотографии, появившейся в номере журнала, посвященному Голливуду. На обложке предстали звезды первой величины. В разрезе платья Риз Уизерспун пользователи смогли разглядеть три ноги, сообщает РЕН ТВ. Также сумели рассмотреть и третью руку ведущей Опры Уинфри: одну руку она держит на поясе, вторую на колене, а третьей обнимает стоящую рядом Риз Уизерспун.

Сами звезды над досадными ляпами фотошопа только посмеялись. Так, Риз Уизерспун в соцсети Twitter выразила надежду на то, что поклонники примут ее даже с лишней конечностью.

Well...I guess everybody knows now...I have 3 legs. I hope you can still accept me for who I am. 😃( and I will never apologize for snuggling @Oprah .. if you get the opportunity, I highly recommend it;) https://t.co/6GyrfWxNSY