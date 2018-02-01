Для безопасности полетов высокие ЛЭП обозначат оранжевыми шарами

В Воздушном кодексе появится требование о маркировке линий электропередачи (ЛЭП) высотой более 50 м. Специальные оранжевые шары на проводах позволят предотвратить столкновения с ЛЭП воздушных судов. Информацию о новых подобных линиях необходимо будет предоставлять национальному аэронавигационному провайдеру. Сейчас такого требования нет — нередко пилоты не видят эти препятствия ни визуально, ни на своих картах. За последние 10 лет произошло 20 катастроф с 33 погибшими при столкновениях самолетов и вертолетов с ЛЭП. По мнению экспертов, их маркировка является единственным решением проблемы. В мире подобная практика широко распространена.

Правительство внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект о внесении изменений в Воздушный кодекс и в Кодекс РФ об административных правонарушениях, разработанный Министерством транспорта России. Цель — повышение безопасности полетов воздушных судов. Как рассказали «Известиям» в Минтрансе, документ устанавливает требования по маркировке вновь строящихся и реконструируемых ЛЭП. Владельцы должны будут передавать информацию о них госкорпорации по организации воздушного движения. Законопроект также устанавливает размеры штрафов за отсутствие маркировки и непредоставление сведений о ЛЭП аэронавигационному провайдеру.

Столкновения с не обозначенными на аэронавигационных картах препятствиями приводят к человеческим жертвам. Кроме того, они причиняют ущерб владельцам воздушных судов. Стоимость зарубежного легкого многоцелевого вертолета Robinson R44 Raven I — от 30,8 млн рублей, отечественного Ми-8МТВ-1 — от 283 млн. Опасное приближение воздушных судов к ЛЭП приводит также к повреждению линий и нарушению электроснабжения населенных пунктов.

Как рассказали «Известиям» в ПАО «Россети» (оператор электрических сетей в РФ), компания уже разработала и утвердила стандарты, регламентирующие требования к строящимся или реконструируемым электросетевым объектам. Их начнут применять после вступления в силу изменений в Воздушный кодекс и принятия правительством решения о финансировании работ по маркировке. Возможно, это будет сделано за счет роста тарифа на услуги передачи электроэнергии. Необходимые расходы в 2018–2022 годах в компании оценивают в 10,28 млрд рублей.

— Эта сумма может значительно измениться после проведения проектных расчетов с учетом местных климатических условий и конструктивных особенностей воздушных линий, — рассказал «Известиям» представитель «Россетей».

По словам председателя правления общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов «АОПА-Россия» Владимира Тюрина, пластиковые цветные шары, повышающие заметность ЛЭП, — единственное решение проблемы столкновений воздушных судов с ЛЭП. По данным организации, по этой причине за последние 10 лет произошло 20 катастроф с 33 погибшими.

— В Воздушном кодексе сейчас есть требование о маркировке высотных объектов, но без конкретизации. Не установлено и ответственности за невыполнение данной нормы. Поэтому этого не делают, — сказал «Известиям» Владимир Тюрин.

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) «Известиям» рассказали, что организация на протяжении многих лет выпускала соответствующие рекомендации.

— Данные изменения служат хорошей отправной точкой для приведения системы маркировки ЛЭП и информирования пилотов о подобных препятствиях к стандартам Международной организации гражданской авиации, — отметил представитель МАК.