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Торговый павильон рынка «Садовод» горит на площади 250 кв. м

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Пожар произошел в торговом павильоне на рынке «Садовод» в юго-восточной части Москвы, огонь распространился на площади до 250 кв. м. Об этом информирует ГУ МЧС по Москве.

Сообщение о пожаре поступило дежурным МЧС в 9:20 мск. Торговый павильон расположен по адресу: 14-й км МКАД.

«В трехэтажном торговом павильоне происходит загорание на общей площади около 250 кв. м», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Люди на рынке были эвакуированы.

Ранее портал iz.ru писал, что пожар возник в тепличном комплексе на востоке Москвы, его площадь составила 2,5 тыс. кв. м.

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