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МВД Петербурга предлагает ввести завуча по безопасности в школах РФ

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Фото: РИА Новости/Игорь Катаев
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Глава петербургского главка МВД Сергей Умнов предложил ввести во всех российских школах завуча по безопасности. Так он прокомментировал нападения на детей в Перми и Улан-Удэ.

«Сложно оценить, правильно или неправильно была организована охрана в тех школах. Проблема — в воспитании и контроле. Я имею в виду учителей и завучей. Я давно добивался того, чтобы в петербургских школах появились завучи по безопасности», — приводит его слова ТАСС.

Умнов добавил, что пропускной режим в общеобразовательных учреждениях можно оставить на Росгвардии.

Однако в комитете по образованию Петербурга заявили, что в крупных городских школах завучи по безопасности есть. При этом соответствующая должность вводится по распоряжению директора. Если такой единицы нет, то функции выполняет либо сам директор, либо его заместитель по административно-хозяйственной части.

Ранее портал iz.ru сообщал, что сенатор Елена Мизулина предложила привлекать бойцов Росгвардии для обеспечения безопасности в школах.

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