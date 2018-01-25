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Отец спас детей на горке и стал героем интернета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В интернете набирает популярность видео с мужчиной, который спас детей от съезжающего с горки ребенка на надувном матрасе.

На кадрах видно, что отец, подхватив двоих детей, перепрыгивает через наезжающего на них ребенка. При этом он выглядит как герой боевика и умудряется приземлиться так, чтобы никого не задеть, сообщает РЕН ТВ.

Осенью 2017 года ученик восьмого класса Айан Прокопьев спас провалившегося под лед молодого человека с ограниченными возможностями здоровья благодаря урокам ОБЖ.

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