Отец спас детей на горке и стал героем интернета

В интернете набирает популярность видео с мужчиной, который спас детей от съезжающего с горки ребенка на надувном матрасе.

На кадрах видно, что отец, подхватив двоих детей, перепрыгивает через наезжающего на них ребенка. При этом он выглядит как герой боевика и умудряется приземлиться так, чтобы никого не задеть, сообщает РЕН ТВ.

Осенью 2017 года ученик восьмого класса Айан Прокопьев спас провалившегося под лед молодого человека с ограниченными возможностями здоровья благодаря урокам ОБЖ.