Прямой эфир
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Несмотря на растущий оптимизм по поводу укрепления роста глобальной экономики, эксперты Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) в ключевом докладе «Глобальные риски» предупреждают о том, что мировая экономика пока не смогла выйти из тени нависших угроз. Более того, за последние годы, с точки зрения аналитиков ВЭФа, появились новые риски. На этом фоне всё громче звучат голоса ряда международных организаций, экспертов и глобальных инвестиционных банков, заявляющих о возможности возврата кризисных явлений в мировом хозяйстве.

Среди ставших традиционными за последние годы угроз для мирового экономического роста на первый план, с точки зрения экспертов ВЭФа, выходит риск падения мировых фондовых рынков в условиях затянувшегося повышательного тренда (в особенности в США). Его подпитывают программами количественного смягчения в ключевых центрах мировой финансовой системы.

Второй риск — высокий уровень долга, который несет в себе угрозу для устойчивости будущего роста как в развитых, так и в развивающихся странах. Это особенно актуально для экономики Китая, где экономический рост формировался на основе активного наращивания заимствований. Это таит в себе потенциальные риски для мировой экономики в целом, так как китайская экономика глубоко интегрирована в мировое хозяйство.

Среди угроз, которые усилились в последние годы, ВЭФ отмечает уменьшение резервов и запаса прочности для бюджетной и монетарной политики в противостоянии новым глобальным кризисам. Процентные ставки центральных банков в ряде стран уже находятся на довольно низком уровне, достигнув предела своих возможностей в стимулировании экономического роста. В то же время в бюджетной сфере в ряде стран существенно снизились и бюджетные резервы стабилизационных фондов (на фоне резкого снижения цен на нефть после 2014 года). А это объективно ограничивает возможности наращивать расходы.

К другим новым рискам для мировой экономики относится воздействие технологического прогресса на устойчивость экономического роста, в особенности в развивающихся экономиках.

Наконец, усиливается риск протекционизма. Он в значительной степени исходит от развитых стран. Нередко наблюдается также конкурентное ослабление национальных валют, нарастает использование «промышленной политики» и других мер стимулирования экономического роста за счет торговых партнеров. В результате усугубляется проблема «новой нормальности» — низких темпов роста в долгосрочной перспективе.

Несмотря на внушительный перечень глобальных рисков, подверженность российской экономики этим опасностям снизилась по сравнению с кризисным 2008 годом. В частности, ослабла зависимость котировок рубля от перепадов в сырьевых ценах.

В бюджетной сфере РФ существенно сократилась доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете: если до 2014 года она превышала 50%, то в течение прошлого года данный показатель опустился ниже 40%.

К положительным тенденциям можно также отнести снижение ненефтегазового бюджетного дефицита РФ в 2017 году по сравнению с 2014–2015 годами, даже несмотря на рост нефтяных котировок в прошлом году. Уровень внешнего долга после 2014 года и введения западных санкций снижался на несколько сот миллиардов долларов, что существенно снизило уязвимость корпоративного сектора к обострению состояния мировых рынков капитала. Во внешнеторговой сфере появились признаки снижения сырьевой направленности российского экспорта.

Так будет ли новый кризис в мировой экономике?

Несмотря на некоторую осторожность оценок перспектив глобального роста экспертов Давоса, не все согласны с мрачными предсказаниями. Крупнейшие международные финансовые организации предсказывают ускорение роста мировой экономики. Так, МВФ повысил свои оценки экономического роста мировой экономики по итогам 2017 года до 3,7%. На следующие два года прогноз тоже улучшен.

На фоне разноголосицы по поводу состояния мирового хозяйства России следует сконцентрироваться на поиске собственных двигателей экономического роста. Опыт ряда азиатских стран, в том числе Китая, во время азиатского кризиса 1997 года и кризиса десятилетней давности в этом смысле показателен. Он демонстрирует, что даже при массированных шоках регионального или глобального масштаба страны с прочным фундаментом макроэкономической стабильности и активным использованием внутренних источников роста могут успешно противостоять кризису.

Автор — экономист

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Благоприятное будущее развивающихся рынков
Экономист Ярослав Лисоволик — о макроэкономических итогах уходящего года и перспективах для России
Экономическая интеграция будущего
Экономист Ярослав Лисоволик — о том, почему страны БРИКС могут стать подходящей платформой перезапуска глобализации экономики в новом формате

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017