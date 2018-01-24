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Хозяйка «сердитого» кота отсудила у производителя напитков в США $710 тыс.

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Фото: Global Look Prees/Dave Starbuck
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Хозяйка самого «сердитого» кота в мире (Grumpy Cat), популярного в интернете, Табата Бундесен отсудила у американского производителя напитков $710 тыс. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, в 2013 году Бундесен подписала договор с фирмой по производству напитков Grenade о продаже холодного кофе под названием «Грампучино Grumpy Cat».

Однако в 2015 году компания начала выпускать «Обжаренный кофе Grumpy Cat» и футболки с изображением «Грампучино». Так как выпуск этих продуктов не был обговорен в договоре, Бундесен подала иск о нарушении авторских прав и выиграла дело.

Кошка Grumpy Cat прославилась в 2012 году из-за своей «недовольной» мордочки.

Хозяйка кошки опубликовала ее фотографию с надписью «Однажды я веселилась. Это было ужасно». После этого кошка стала знаменитой и начала приносить хозяйке немалые деньги. Женщина уволилась из ресторана и основала свою компанию под названием Grumpy Cat Limited, которая занимается выпуском одежды и различных аксессуаров с изображением кошки. В первые годы стоимость компании оценивалась в $100 млн.

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