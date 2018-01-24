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Лиса забрела на территорию частного дома в Липецкой области

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Хозяин частного дома выложил на своей странице в социальной сети Instagram видео лисицы, которая забрела во двор его жилья в Задонске Липецкой области.

Видео с комментарием «очередное зверье на нашем дворе» было снято в вечернее время. По словам хозяина дома, лисица приходит из-за костей, которые закапывает в снегу его собака, сообщает LipetskMedia.

Ночью лиса раскапывает тайники пса и съедает спрятанное. Пользователи соцсети восхитились красотой животного, однако некоторые предупредили автора и об опасности. В этом году многие животные оказались заражены бешенством.

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