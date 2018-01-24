Лиса забрела на территорию частного дома в Липецкой области
Хозяин частного дома выложил на своей странице в социальной сети Instagram видео лисицы, которая забрела во двор его жилья в Задонске Липецкой области.
Видео с комментарием «очередное зверье на нашем дворе» было снято в вечернее время. По словам хозяина дома, лисица приходит из-за костей, которые закапывает в снегу его собака, сообщает LipetskMedia.
Ночью лиса раскапывает тайники пса и съедает спрятанное. Пользователи соцсети восхитились красотой животного, однако некоторые предупредили автора и об опасности. В этом году многие животные оказались заражены бешенством.
Очередное зверьё на нашем дворе, собака закапывает кости, а она их ночью оказывается раскапывает и ест. #лиса #лисица #лис
Публикация от Геннадий (@gennadiy_trololololo) Янв 23, 2018 at 12:45 PST