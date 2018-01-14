Лисы добрались до центра Москвы

По столице рыскают лисы. Животные уже добрались до центра — гуляют в парке «Зарядье». Людей не боятся и не стесняются, выпрашивают еду. Чаще всего лисы охотятся там, где больше пищевых отходов. Прибегают к школам, больницам или детским садам.

Зоологи предупреждают: близко знакомиться с рыжими не стоит. Лисы, скорее всего, больны: здоровый зверь держится от людей подальше. Часто диких животных отпугивают бездомные собаки. Но в последние годы бродячих псов в Москве стало гораздо меньше.