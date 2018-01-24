Отстранением россиян от Олимпиады возмущен весь спортивный мир. По словам главы Международной федерации хоккея Рене Фазеля, действия МОКа выходят за рамки правовых норм. Возможности выступать на Играх лишили абсолютно чистых спортсменов.

В Болгарии решение по российским олимпийцам назвали политическим. «Пострадали невиновные, чья репутация безупречна», — заявила председатель национального олимпийского комитета Стеффка Костадинова.

В Италии поражение россиян в правах сочли «преследованием». Французское издание Ski-Nordique назвало решение МОКа «ошибочным».

Среди тех, кому отказано в допуске: шестикратный чемпион Игр Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов.

С 2014-го атлеты сдали десятки проб — все они дали отрицательный результат.