Эксперты предложили увеличить подростковый возраст до 24 лет

Подростковый возраст предлагается продлить до 24 лет. И связано это, как ни странно, с развитием цивилизации.

Условия жизни стали до того тепличными, что разнеженная ими молодежь попросту отказывается взрослеть. По данным исследователей, представители нового поколения дольше учатся, позже вступают в брак и не спешат заводить детей.

Идею уже поддержали медики и психологи, у которых свои аргументы. Так, в 19 лет организм всё еще растет, мозг продолжает развиваться, а психика становится зрелой как раз к 24 годам.

Нашлись, впрочем, и контрдоводы. Есть мнение, что из-за продления подросткового возраста молодым людям станет сложнее адаптироваться к взрослой жизни.