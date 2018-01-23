В Москве пройдет концерт для ветеранов в честь годовщины снятия блокады Ленинграда

Торжественная программа, посвященная 74-й годовщине снятия фашистской блокады с Ленинграда, пройдет 27 января в большом конференц-зале правительства Москвы. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем iz.ru.

Торжественное мероприятие организовано комитетом общественных связей города Москвы и столичным департаментом культуры. На концерт приглашены защитники и жители блокадного Ленинграда, а также ветераны Великой Отечественной войны.

Концерт проведут народная артистка России Юлия Рутберг и народный артист России Артем Каминский. Перед зрителями выступят народная артистка России Грузинской ССР Тамара Гвердцители, оперный арт-проект «ТенорА ХХI века» во главе с Дмитрием Сибирцевым, Государственный академический русский народный хор им. М.Е. Пятницкого, детский музыкальный театр «Домисолька», а также заслуженные артисты РФ Денис Майданов и Светлана Криницкая.

Начало мероприятия запланировано на 14:00 мск.

Блокада Ленинграда фашистскими войсками продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. В этот день отмечается День воинской славы России. При этом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области торжественные мероприятия на местах, связанных с памятью о блокаде Ленинграда, традиционно проходят 18 января. Именно тогда в 1943 году было прорвано блокадное кольцо.