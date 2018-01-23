Жену экс-вице-премьера Подмосковья приговорили к 11 годам колонии. Жанну Булах обвинили в хищении 11 млрд рублей из бюджета Подмосковья. Женщина является гражданкой США и скрывается за рубежом. Америка отказала России в экстрадиции, поэтому дело рассматривалось заочно.

С подсудимой взыскали почти 12 млрд рублей по гражданскому иску. Многомиллиардное имущество Жанны Булах арестовали.

Ранее за хищения был осужден ее муж Алексей Кузнецов. Он скрывается во Франции, вопрос о его экстрадиции до сих пор не решен.