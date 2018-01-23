Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом во Вьетнам.

«Мы рассматриваем вашу страну в качестве стратегического союзника, давнего и надежного друга. Вьетнам для нас один из важнейших партнеров по обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — в частности, заявил Шойгу в Ханое.

Ключевыми темами для переговоров стали военно-морское сотрудничество, совместные учения, закупка российского оружия. По итогам переговоров будет подписан план военного сотрудничества до 2020 года.