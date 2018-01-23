Прямой эфир

Квесты в заброшенных зданиях могут запретить в Подмосковье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты Московской областной думы намерены рассмотреть инициативу о запрете квестов в заброшенных здания. Эту деятельность решено контролировать на законодательном уровне.

Как сообщил замглавы комитета думы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Евгения Аксакова, прежде всего необходимо обеспечить безопасность при проведении подобных мероприятий. Для этого депутат предлагает разграничить квесты для детей и для взрослых. Кроме того, по его мнению, требуется выработать процедуру лицензирования компаний-организаторов. В частности, аниматорами могут быть только специально обученные люди, считает Аксаков.

«Подмосковье сегодня» отмечает, что ранее опасные инциденты уже были зарегистрированы при проведении подобных мероприятий. Так, в конце 2017 года во время хоррор-квеста в Москве восемь человек провалились сквозь пол в одном из зданий на Варшавском шоссе. А в июне того же года во время квеста 12-летняя девочка провалилась в яму на улице Маломосковской и повредила себе лицо.

В Краснодаре в декабре аниматор квеста ранил одного из его участников циркулярной пилой. Уголовное дело было возбуждено в отношении организатора мероприятия и самого аниматора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Обязательное лицензирование квестов могут ввести в Москве
Две девушки получили ожоги при прохождении «огненного» квеста в Саратове

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017