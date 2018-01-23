Квесты в заброшенных зданиях могут запретить в Подмосковье

Депутаты Московской областной думы намерены рассмотреть инициативу о запрете квестов в заброшенных здания. Эту деятельность решено контролировать на законодательном уровне.

Как сообщил замглавы комитета думы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Евгения Аксакова, прежде всего необходимо обеспечить безопасность при проведении подобных мероприятий. Для этого депутат предлагает разграничить квесты для детей и для взрослых. Кроме того, по его мнению, требуется выработать процедуру лицензирования компаний-организаторов. В частности, аниматорами могут быть только специально обученные люди, считает Аксаков.

«Подмосковье сегодня» отмечает, что ранее опасные инциденты уже были зарегистрированы при проведении подобных мероприятий. Так, в конце 2017 года во время хоррор-квеста в Москве восемь человек провалились сквозь пол в одном из зданий на Варшавском шоссе. А в июне того же года во время квеста 12-летняя девочка провалилась в яму на улице Маломосковской и повредила себе лицо.

В Краснодаре в декабре аниматор квеста ранил одного из его участников циркулярной пилой. Уголовное дело было возбуждено в отношении организатора мероприятия и самого аниматора.