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Трубу котельной превратили в гигантский термометр в Уфе

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Трубе городской котельной дали второе назначение — превратили в гигантский термометр в Уфе, сообщила пресс-служба городской администрации.

На улице Менделеева на трубу одной из котельных Уфимских инженерных сетей установили архитектурную подсветку. У трубы теперь появилось второе предназначение — показывать жителям города, сколько градусов составляет на улице температура воздуха, сообщило ИА «Башинформ».

Большой «градусник» был смонтирован на трубу и имеет высоту более 100 м. Сооружение несет в себе не только информативную, но и эстетическую составляющую для города. Цвета на арт-объекте будут изменяться в зависимости от показателей температуры воздуха.

Термометр будет показывать температуру окружающей среды в режиме реального времени. Также по периметру располагаются мониторы для размещения сообщений информационного характера и прожекторы, с помощью которых будет осуществлена подсветка дыма, идущего из трубы-градусника.

Технически сложный объект не имеет аналогов в России. Финансирование проекта полностью осуществлено предприятием-владельцем котельной за счет прибыли. Средства получены за счет дополнительных видов деятельности.

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