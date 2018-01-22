Звезды в малиннике

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Кто из голливудских актеров получал аналог «Оскара» за худшую игру
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Фото: Global Look Press/PLANET PHOTOS
Джонни Депп оказался в числе номинантов на антипремию «Золотая малина», которая с 1981 года ежегодно вручается худшим актерам и актрисам накануне «Оскара». В этом году Деппу придется побороться в том числе с Томом Крузом и Заком Эфроном. Другие звезды, которые в разные годы становились обладателями сомнительной награды, — в галерее портала iz.ru
Фото: Global Look Press/HandMade Films
Мадонна оказывалась обладательницей антипремии за худшую женскую роль сразу пять раз, став безусловным лидером среди актрис. Последний раз награду она получала в 2002 году за фильм «Унесенные»
Фото: Global Look Press/FilmStills.net
Не миновала «Золотая малина» и Шэрон Стоун, причем сразу трижды — в том числе за роль в фильме «Основной инстинкт - 2» в 2006 году
Фото: Global Look Press/KPA
Лайза Миннелли стала одним из первых лауреатов — она получила премию в 1988 году сразу за два фильма: «Артур – 2: на мели» и «Полицейский напрокат»
Фото: Global Look Press/KPA
Сильвестр Сталлоне стал рекордсменом среди мужчин, получив четыре «Золотые малины», в основном за серию фильмов о Рэмбо
Фото: Global Look Press/KPA
В 2003 году Бен Аффлек получил антипремию за три фильма одновременно — настолько жюри впечатлила его работа в фильмах «Джильи», «Сорвиголова» и «Час расплаты»
Фото: Global Look Press/FSN-A
Актерский ансамбль сериала «Секс в большом городе – 2» на антипремию был номинирован в полном составе и получил ее в 2010 году
Фото: Global Look Press/PLANET PHOTOS
Адам Сэндлер трижды удостаивался «Золотой малины» за худшую мужскую роль и один раз — за худшую женскую (в фильме «Такие разные близнецы», 2011 год)
Фото: Global Look Press/Claire Folger
Кэмерон Диас получала антипремию лишь однажды — в 2014 году, зато сразу за два фильма: «Другая женщина» и «Домашнее видео»
Фото: Global Look Press/Panoramic
Арнольд Шварценеггер номинировался восемь раз, ни разу не вошел в число победителей и в конце концов в 2005 году получил специальную награду как «Худший неудачник за первые 25 лет существования «Золотой малины»
Фото: Global Look Press/Jana Birchum
Победителем в борьбе за худшую мужскую роль в 2004 году был признан действующий на тот момент президент США Джордж Буш за появление в документальном памфлете на него же «Фаренгейт 9/11»
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