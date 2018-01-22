Звезды в малиннике

Джонни Депп оказался в числе номинантов на антипремию «Золотая малина», которая с 1981 года ежегодно вручается худшим актерам и актрисам накануне «Оскара». В этом году Деппу придется побороться в том числе с Томом Крузом и Заком Эфроном. Другие звезды, которые в разные годы становились обладателями сомнительной награды, — в галерее портала iz.ru