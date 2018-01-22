Прямой эфир

Кустурица рассказал о своем отношении к Голливуду и политике Трампа

0
Выделить главное
вкл
выкл

Сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал, что главный принцип отбора работ для основанного им кинофестиваля «Кустендорф» — это отсутствие в них голливудских шаблонов.

«У провокационного кинематографа, того, который говорит о том, что происходит на самом деле в человеческой жизни, очень мало места на больших экранах. Его заменили сумасшедшие голливудские фильмы, которые по сути являются агрессивными созданиями, которые не поощряют человеческий род. Так что большинство фильмов, которые говорят о человеке в том смысле, как о нем говорило искусство ХХ века, — это потерянное восприятие. К сожалению, эти фильмы всё менее доступны даже для индивидуального просмотра», — говорит режиссер.

Рассказал Кустурица и о том, что болел за Трампа, потому что верил и сейчас верит, что он лучше семьи Клинтон, потому что при них мультинациональные корпорации управляли бы американским президентом.

Он считает, что Трамп проиграл свой матч Ким Чен Ыну. КНДР стала ядерной силой на международной арене, и лучшим результатом деятельности Трампа может стать его «косорукость». Она уже привела к тому, что на Олимпийских играх Северная и Южная Корея будут выступать единой командой. А сам конфликт на Корейском полуострове скоро завершится, уверен Кустурица.

Он добавил, что внешняя политика США приводит к появлению все новых «очагов» на карте мира.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017