Кустурица рассказал о своем отношении к Голливуду и политике Трампа

Сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал, что главный принцип отбора работ для основанного им кинофестиваля «Кустендорф» — это отсутствие в них голливудских шаблонов.

«У провокационного кинематографа, того, который говорит о том, что происходит на самом деле в человеческой жизни, очень мало места на больших экранах. Его заменили сумасшедшие голливудские фильмы, которые по сути являются агрессивными созданиями, которые не поощряют человеческий род. Так что большинство фильмов, которые говорят о человеке в том смысле, как о нем говорило искусство ХХ века, — это потерянное восприятие. К сожалению, эти фильмы всё менее доступны даже для индивидуального просмотра», — говорит режиссер.

Рассказал Кустурица и о том, что болел за Трампа, потому что верил и сейчас верит, что он лучше семьи Клинтон, потому что при них мультинациональные корпорации управляли бы американским президентом.

Он считает, что Трамп проиграл свой матч Ким Чен Ыну. КНДР стала ядерной силой на международной арене, и лучшим результатом деятельности Трампа может стать его «косорукость». Она уже привела к тому, что на Олимпийских играх Северная и Южная Корея будут выступать единой командой. А сам конфликт на Корейском полуострове скоро завершится, уверен Кустурица.

Он добавил, что внешняя политика США приводит к появлению все новых «очагов» на карте мира.