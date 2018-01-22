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Два человека погибли в ДТП под Владимиром

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ДТП, в котором погибли два человека и пострадали пятеро, произошло в воскресенье в Селивановском районе Владимирской области. В главке ГИБДД по региону рассказали, что авария произошла вечером 21 января на трассе «Владимир-Муром-Арзамас».

Предварительно, 39-летняя автоледи, управлявшая автомобилем «ВАЗ», выехала на полосу встречного движения. Там отечественная легковушка врезалась в иномарку, которой управляла 21-летняя жительница Муромского района.

На месте ДТП погибли двое пассажиров ВАЗА, водители автомобилей и три пассажира иномарки доставлены в больницы.

Утром в понедельник сообщалось, что четыре автомобиля столкнулись на МКАД.

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