Самодельное взрывное устройство сработало возле входа в ТЦ во Флориде

Взрыв самодельного устройства произошел возле входа в торговый центр (ТЦ) в городе Лейк-Уэльс в штате Флорида. Данных о погибших и пострадавших нет, сообщает телеканал WFTV 9.

Отмечается, что устройство сработало в воскресенье, в 17:20 по местному времени (1:20 мск). Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили недалеко от места взрыва рюкзак, предположительно с еще одним самодельным взрывным устройством. Посетители торгового центра были эвакуированы. В настоящее время полиция ведет розыск двух подозреваемых, причастных к взрыву.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в шведском городе Мальме прогремел взрыв. Инцидент произошел в микрорайоне Розенгорд возле одного из офисных зданий. Предварительно сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал.