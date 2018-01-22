Три человека погибли при пожаре в центре Москвы

Крупный пожар в квартире одного из пятиэтажных домов в центре Москвы унес жизни троих человек. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. По его данным, трагедия произошла в ночь на 22 января в Стрельбищенском переулке.

В результате пожара также пострадали несколько человек. Прибывшие на место пожара представители МЧС спасли из горевшего дома пять человек, один из которых ребенок. Еще 12 человек были выведены из дома. Пожар был потушен в 01:45 мск. Площадь пожара составила около 30 кв. м.

Предварительно установлено, что причиной пожара могли стать неполадки в проводке. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.