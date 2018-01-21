Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Коми

Два человека, в том числе малолетний ребенок, погибли при пожаре в жилом доме в поселке Верхняя Максаковка Республики Коми. Еще один ребенок доставлен в больницу.

«Сегодня в 2:50 мск поступил звонок в службу спасения о пожаре в одноэтажном деревянном четырехквартирном доме по улице Красноборской в сыктывкарском поселке Верхняя Максаковка», — сообщил агентству ТАСС представитель сотрудник пресс-службы республиканского управления МЧС Антон Ковалишин.

Он уточнил, что в результате пожара погибла шестилетняя девочка и 24-летний мужчина. Еще одна девочка 2012 года рождения находится в больнице.

По версии МЧС, пожар возник из-за короткого замыкания в электропроводке на кухне.