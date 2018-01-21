Прямой эфир

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Коми

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два человека, в том числе малолетний ребенок, погибли при пожаре в жилом доме в поселке Верхняя Максаковка Республики Коми. Еще один ребенок доставлен в больницу.

«Сегодня в 2:50 мск поступил звонок в службу спасения о пожаре в одноэтажном деревянном четырехквартирном доме по улице Красноборской в сыктывкарском поселке Верхняя Максаковка», — сообщил агентству ТАСС представитель сотрудник пресс-службы республиканского управления МЧС Антон Ковалишин.

Он уточнил, что в результате пожара погибла шестилетняя девочка и 24-летний мужчина. Еще одна девочка 2012 года рождения находится в больнице.

По версии МЧС, пожар возник из-за короткого замыкания в электропроводке на кухне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве
Два человека погибли при пожаре в отеле в центре Праги

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017