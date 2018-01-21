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СМИ спрогнозировали последствия ядерного удара по Гавайям

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Фото: Depositphotos/curraheeshutter
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Американские СМИ спрогнозировали последствия ядерного удара по Гавайям.

Накануне жителей архипелага по ошибке предупредили о ракетном ударе.

Для подсчетов сотрудники прессы использовали сервис Nukemap. С его помощью они выяснили, что заряд мощностью в 200 кт, который взорвется над Гонолулу, может убить почти 158 тыс. человек и ранить еще 173 тыс.

Как сообщает «Газета.ру», гористая местность региона может усугубить ситуацию, так как волны от взрыва будут отражаться.

Ранее портал iz.ru сообщал, что СМИ увидели в России угрозу трансатлантическим кабелям.

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