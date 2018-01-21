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Хирурги из Франции со второго раза успешно пересадили кожу лица

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Фото: Global Look Press/David Tanecek
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Французские хирурги успешно провели повторную операцию по трансплантации кожи лица.

Пациент, чье имя не называется, несколько лет назад перенес аналогичное хирургическое вмешательство, однако биологический материал так и не прижился.

В ноябре 2017 года мужчине удалили трансплантат, и врачи решились на новую операцию, окончательные результаты которой станут ясны через несколько недель.

«Этот трансплантат впервые показывает... что повторная трансплантация возможна в случае хронического отказа лица-донора», — приводит заявление французского агентства биомедицины и национальной больничной службы газета The Telegraph.

На сегодняшний день в мире проведено несколько десятков таких операций.

Год назад подобную пересадку сделали американцу Энди Санднессу, часть лица которого была повреждена в результате выстрела в 2006 году.

В сложнейшей трансплантации, которая длилась 56 часов, участвовали 60 специалистов. 

Санднессу реконструировали нос, щеки, рот, зубы, губы и подбородок, что позволило ему нормально дышать и есть.

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