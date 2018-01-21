Хирурги из Франции со второго раза успешно пересадили кожу лица

Французские хирурги успешно провели повторную операцию по трансплантации кожи лица.

Пациент, чье имя не называется, несколько лет назад перенес аналогичное хирургическое вмешательство, однако биологический материал так и не прижился.

В ноябре 2017 года мужчине удалили трансплантат, и врачи решились на новую операцию, окончательные результаты которой станут ясны через несколько недель.

«Этот трансплантат впервые показывает... что повторная трансплантация возможна в случае хронического отказа лица-донора», — приводит заявление французского агентства биомедицины и национальной больничной службы газета The Telegraph.

На сегодняшний день в мире проведено несколько десятков таких операций.

Год назад подобную пересадку сделали американцу Энди Санднессу, часть лица которого была повреждена в результате выстрела в 2006 году.

В сложнейшей трансплантации, которая длилась 56 часов, участвовали 60 специалистов.

Санднессу реконструировали нос, щеки, рот, зубы, губы и подбородок, что позволило ему нормально дышать и есть.