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Обладатель больших бицепсов Кирилл Терешин удалил из рук синтол

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Житель Пятигорска, 21-летний Кирилл Терешин, получивший известность благодаря гигантским бицепсам, удалил синтол из тела посредством хирургического вмешательства. Фотографии, где мужчина находится на операционном столе, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Врачи неоднократно предупреждали Терешина, который мечтал стать обладателем самых больших рук в России, что синтол очень опасен для здоровья и может привести к ампутации конечностей. По некоторым данным, 21-летнему Кириллу вставили в ноги и руки силиконовые имплантаты.

Кирилл Терешин получил в интернете прозвища «человек-синтол» и «синтольный здоровяк», после того как начал размещать в сети свои фотографии с гигантскими бицепсами. Такого эффекта он смог добиться с помощью инъекций синтола — неанаболического препарата, который используется для локального увеличения объема мышц.

В декабре 2017 года Терешин заявил, что удалил свои мышцы, однако позже он опроверг эту информацию.

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