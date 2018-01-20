Певец Эд Ширан объявил о помолвке

Британский музыкант Эд Ширан объявил о своей помолвке с бывшей хоккеисткой Черри Сиборн.

«Обзавелся невестой прямо перед Новым годом. Мы влюблены и очень счастливы», — написал исполнитель на своей странице в Instagram, опубликовав фото с Сиборн.

Публикация от Ed Sheeran (@teddysphotos) Янв 20, 2018 at 5:49 PST

Ширан и Сиборн начали встречаться в 2015 году. Они были до этого знакомы несколько лет, так как вместе учились в средней школе.

Ширан в прошлом году стал кавалером почетного ордена Британской империи. Награда была вручена ему за музыкальные достижения.