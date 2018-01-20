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Певец Эд Ширан объявил о помолвке

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Британский музыкант Эд Ширан объявил о своей помолвке с бывшей хоккеисткой Черри Сиборн. 

«Обзавелся невестой прямо перед Новым годом. Мы влюблены и очень счастливы», — написал исполнитель на своей странице в Instagram, опубликовав фото с Сиборн. 

Ширан и Сиборн начали встречаться в 2015 году. Они были до этого знакомы несколько лет, так как вместе учились в средней школе.

Ширан в прошлом году стал кавалером почетного ордена Британской империи. Награда была вручена ему за музыкальные достижения. 

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