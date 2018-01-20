Юный британский хакер использовал личные данные директора ЦРУ

В Великобритании начато судебное разбирательство по делу 18-летнего хакера, который заполучил и использовал личные данные экс-директора ЦРУ Джона Бреннана.

Три года назад проживающий в Лестершире Кейн Геймбл получил доступ к личным данным тогдашнего главы американской разведки. Используя эти сведения, он сделал несколько звонков в дом семьи Бреннана и взял под контроль iPad его жены. Позже он прислал в дом начальника ЦРУ полицейский наряд.

Подросток получил пароли и контактные данные более тысячи сотрудников разведки, а также конфиденциальные документы об операциях в Афганистане и Ираке.

Позже Геймбл «хакнул» личные компьютеры замдиректора ФБР Марка Джулиано, экс-министра внутренней безопасности Джея Джонсона и директора Национальной разведки Джеймса Клеппера.

О своих достижениях школьник хвастался в отдельном сообществе в Twitter.

Судья на процессе описал занятие Гэймбла как «пытку в общем смысле слова». В частности, «он контролировал людей и играл с ними, чтобы сделать их жизнь трудной», пишет The Sun.

Хакер страдает аутизмом. Его арестовали в феврале 2016 года после очередного крупного взлома — на этот раз базы данных минюста США.