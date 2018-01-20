Прямой эфир

Юный британский хакер использовал личные данные директора ЦРУ

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Alex Edelman
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Великобритании начато судебное разбирательство по делу 18-летнего хакера, который заполучил и использовал личные данные экс-директора ЦРУ Джона Бреннана.

Три года назад проживающий в Лестершире Кейн Геймбл получил доступ к личным данным тогдашнего главы американской разведки. Используя эти сведения, он сделал несколько звонков в дом семьи Бреннана и взял под контроль iPad его жены. Позже он прислал в дом начальника ЦРУ полицейский наряд.

Подросток получил пароли и контактные данные более тысячи сотрудников разведки, а также конфиденциальные документы об операциях в Афганистане и Ираке.

Позже Геймбл «хакнул» личные компьютеры замдиректора ФБР Марка Джулиано, экс-министра внутренней безопасности Джея Джонсона и директора Национальной разведки Джеймса Клеппера.

О своих достижениях школьник хвастался в отдельном сообществе в Twitter.

Судья на процессе описал занятие Гэймбла как «пытку в общем смысле слова». В частности, «он контролировал людей и играл с ними, чтобы сделать их жизнь трудной», пишет The Sun.

Хакер страдает аутизмом. Его арестовали в феврале 2016 года после очередного крупного взлома — на этот раз базы данных минюста США. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хакер 13 лет следил за компьютерами тысяч пользователей по всему миру
Художник-постановщик фильма «Матрица» раскрыл секрет зеленого кода

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017