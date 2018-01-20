Женщина и ребенок погибли при ДТП с фурой в Тверской области

Два человека погибли в результате лобового столкновения грузовика MAN и легкового автомобиля Renault Logan в Бологовском районе Тверской области. Об этом сообщает областное отделение МЧС.

Водитель Renault, согласно предварительному заключению врачей получил черепно-мозговую травму, а его супруга и двухлетний сын, находившиеся в салоне автомобиля, погибли.

Водитель грузовика при столкновении не пострадал. Отряд сотрудников экстренных служб прибыл на место аварии в 11:36 мск.