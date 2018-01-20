Воронежец перепутал педали авто и въехал в подъезд дома

Житель Воронежа попал в курьезную автомобильную аварию. Мужчина перепутал педали машины и въехал в подъезд своего дома.

Инцидент произошел в субботу, 20 января, у дома 102 по улице Старых Большевиков, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД по Воронежской области.

По словам собеседника агентства, мужчина 1988 года рождения перепутал педали, прогревая автомобиль Daewoo Nexia. В результате машина сбила стояк козырька подъезда.

Бетонная конструкция рухнула на автомобиль, повредив крышу и капот машины. Прибывшие на месте спасатели ликвидировали последствия аварии. В полиции не подтвердили информацию о том, что мужчина был пьян. Проводится проверка.