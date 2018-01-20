НХЛ оштрафовала Малкина на $5 тыс. за удар клюшкой между ног

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оштрафован на $5 тыс. за колющий удар во встрече с «Лос-Анджелес Кингс».

Как сообщает «Газета.ру», Малкин в первом периоде ударил клюшкой нападающего Дастина Брауна между ног. Нарушение судьи пропустили.

Это максимальный штраф, предусмотренный коллективным соглашением.

Встреча завершилась победой «пингвинов» (3:1), а Малкин набрал два (шайба и передача) очка.

Ранее сообщалось, что Малкин стал четвертым игроком «Питтсбург Пингвинз» в истории, забившим 20 шайб как минимум в 10 сезонах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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