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Малкин приблизился к рекорду легенд «Питтсбурга» Ягру и Лемье

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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Charles LeClaire
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Российский хоккеист Евгений Малкин стал четвертым игроком «Питтсбург Пингвинз», забившим 20 шайб как минимум в десяти сезонах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Достижение было оформлено в матче против «Анахайм Дакс». Россиянин открыл счет в конце первого периода.

Вторую половину встречи «Пингвины» провалили, пропустив четыре шайбы. Хоккеисты «Питтсбурга» пытались исправить сложившуюся ситуацию, однако матч завершился поражением (5:3).

В текущем сезоне Малкин набрал 47 очков (20 шайб и 27 результативных передач) в 43 матчах регулярного чемпионата.

Таким образом, россиянин преодолел отметку в 20 заброшенных шайб в десяти сезонах из 12 в «Питтсбурге». Аналогичной статистикой может похвастаться партнер Малкина капитан «Пингвинов» Сидни Кросби.

Опережают россиянина и канадца легендарные хоккеисты Марио Лемье (12 сезонов) и Яромир Ягр (11 сезонов).

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