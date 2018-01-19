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Глава Кузбасса поручил проверить учебные заведения после ЧП в Улан-Удэ

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Глава Кузбасса поручил проверить образовательные учреждения после чрезвычайных происшествий в Перми и Улан-Удэ, сообщила пресс-служба администрации региона.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поручил провести внеплановые проверки школ, колледжей, техникумов после чрезвычайного происшествия в Перми и Улан-Удэ. Ответственными за выполнение поручений он назначил своих заместителей, руководителей подразделений и депутатов. Также во внеплановых проверках примут участие сотрудники МЧС, сообщило ИА FlashSiberia со ссылкой на РИА Новости.

Задача проверок будет состоять в проверке работ пропускного режима в заведениях, видеонаблюдения, оповещения, сотрудников охраны, также будет проведена проверка антитеррористической защищенности и готовность медицинских работников к оказанию первой помощи.

При случае выявленных нарушений по распоряжению губернатора будут приняты жесткие меры. Принятыми мерами может являться в том числе и отстранение от должности руководящего состава заведений.

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