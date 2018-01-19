Производство морепродуктов и туризм объединят в кластере в Карелии

Экономический кластер, объединяющий производство морепродуктов и турбизнес, создадут в Лоухском районе Карелии. Там планируют построить морскую ферму по выращиванию и переработке мидий и морских водорослей и устраивать экскурсии. Так, на ферме будет развита туристическая инфраструктура: построят кемпинги, хостел, появится геомузей.

Как сообщили ИА FlashNord в правительстве республики, инвестор планирует реализовать проект до 2022 года. Предполагаемый объем выпускаемой продукции за пять лет — 1 тыс. т. Стоимость проекта — 21 млн рублей.

Помощь в осуществлении задуманного бизнесменам окажут региональное министерство сельского и рыбного хозяйства, а также Корпорация развития Карелии. Власти уверены, что реализация этой идеи будет способствовать развитию отдаленных территорий арктического Севера Карелии.