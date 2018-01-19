Прокуратура Магаданской области выявила недостаточный запас топлива

Региональная прокуратура выявила нарушения в работе ресурсоснабжающих компаний и обнаружила недостаточное количество запасов топлива в Хасынском районе Магаданской области, сообщила пресс-служба ведомства.

В рамках проверки ресурсоснабжающих предприятий Хасынского округа сотрудниками прокуратуры были обнаружены нарушения законодательства, регламентирующего вопросы проведения отопительного сезона 2017–2018 годов, сообщает ИА MagadanMedia.

Удалось установить, что на котельных нескольких компаний отсутствует нормативный эксплуатационный запас топлива для надежной и стабильной работы котельных. Руководителям этих предприятий, а также главе Хасынского района были вынесены представления об устранении нарушений.