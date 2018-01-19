Садоводов освободили от пошлин за добычу воды

Депутаты ГД в первом чтении приняли законопроект об освобождении садоводческих, огороднических и дачных товариществ от уплаты пошлины по добыче воды до 2020 года.

Согласно действующему законодательству, за право пользования недрами для добычи подземных вод в бытовых целях необходимо получить лицензию стоимостью 7,5 тыс. рублей.

После принятия закона некоммерческие организации, созданные для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, смогут не платить пошлину, если обратятся за лицензией до 1 января 2020 года. По словам замминистра финансов РФ Ильи Трунина, изменения коснутся 60 тыс. НКО.