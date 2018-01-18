Названа причина пожара на рынке «Садовод» в Москве

Возгорание строительного мусора в зоне проведения ремонтных работ явилось причиной пожара, произошедшего на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе рынка.

Возгорание на рынке «Садовод», расположенном на пересечении МКАД и улицы Верхние Поля, произошло вечером накануне, 17 января, около 21:17. Пожар произошел на первом этаже трехэтажного здания, где велись ремонтные работы. Площадь пожара составила 300 кв. м. В 00:05 возгорание удалось локализовать, а в 3:51 — ликвидировать. В тушении пожара принимали участие больше 100 спасателей и 30 единиц техники.

В результате ЧП никто не пострадал, эвакуация посетителей и продавцов не потребовалась, поскольку к моменту случившегося рынок был уже закрыт. Однако, по данным телеканала «Звезда», в целях безопасности из соседних зданий эвакуировали около 40 человек. Ущерб от пожара будет оценен в ближайшее время. По данным лаборатории Главного управления МЧС РФ по Москве, превышения предельно допустимой концентрации вредных примесей в воздухе зафиксировано не было.

Некоторые москвичи восприняли новость о пожаре неоднозначно, поскольку рядом с торговыми рядами постоянно возникают пробки, пишет телеканал «360».

Говорят загорелся рынок "садовод". Это хорошо. Очень хорошо. — Виталий Максимов (@v_maximov) 17 января 2018 г.

Публикация от Мария (@veter_v_goloveee) Янв 17, 2018 at 11:59 PST

Рынок «Садовод» позиционирует себя как крупнейший в России центр оптово-розничной торговли. Его общая площадь составляет больше 40 га.