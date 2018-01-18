Вышли победителями

Первые серьезные результаты программы импортозамещения в своем секторе продемонстрировали отечественные производители медтехники. Несколько лет назад, когда правительство России включило в санкционный список иностранные лекарства и медицинское оборудование, это едва не вызвало панику как среди медиков, так и среди простых граждан. Однако время показало, что такое решение, напротив, дало новый стимул к развитию российских предприятий.

Правда, за оживление отечественного рынка медицинской техники пришлось серьезно побороться. Но благодаря поддержке правительства в последнее время сложности удалось преодолеть. В России появились производители-лидеры, которые сейчас стремятся не только укрепить свои позиции внутри страны, но и выйти на рынки дальнего зарубежья.

Последствия глобализации

Для поддержки отечественных производителей правительством была разработана специальная стратегия развития, рассчитанная на срок до 2020 года. Она, в свою очередь, делится на две отдельные программы: «Фарма 2020» и «Медпром 2020», ориентированные, соответственно, на интересы производителей лекарств и медицинской техники. Как показала практика, именно последние нуждались в помощи в первую очередь.

Рост объемов производства собственных лекарств наметился практически сразу. А вот российские производители медтехники и рады были бороться за более серьезную долю рынка, но против них играли сразу два серьезных фактора.

Прежде всего глобализация, затронувшая медицинский сектор, привела к тому, что не только в России, но и в большинстве стран мира рынок медицинского оборудования контролируется, в основном, крупными международными корпорациями. На завоевание своих позиций эти бренды потратили не одно десятилетие.

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

«С 1990-х годов иностранные производители медицинской техники активно осваивали российский рынок, доведя долю в импортном оборудовании до 90–100% в большинстве секторов», — пояснил председатель совета директоров АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов» Марат Галиуллин.

Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов (ТЗМОИ) сейчас — ведущий отечественный производитель медицинской техники, в частности оборудования для инфекционного контроля. Предприятие имеет богатую историю — оно было основано в 1962 году и за прошедшие почти 50 лет выпустило больше 550 тыс. единиц техники. В 2005 году оно вошло в состав ведущего объединения отрасли — группы «Фармстандарт». Сегодня завод продолжает развивать производство и работает по самым современным мировым стандартам. Всего на предприятии выпускают более 200 наименований продукции.

Другая сложность носила сугубо внутренний характер. После того как в медицинском секторе приступили к развитию собственных производств, выяснилось, что в России пока не так легко найти отечественные комплектующие, соответствующие международным стандартам.

«В результате мы пока в значительной мере зависим от импортных составляющих в любой продукции», — посетовал Марат Галиуллин.

Неудивительно, что многие предприятия в итоге были вынуждены вовсе отказаться от борьбы и покинуть рынок.

Стратегия 2020

Переломить ситуацию помогла государственная поддержка. Всего принятая в 2013 году «Стратегия 2020» включает в себя почти 200 проектов, связанных с развитием медицинской промышленности. Таким образом, к 2020 году доля отечественной медтехники на внутреннем рынке может достичь 50%. Кроме того, уже сегодня доля отечественного оборудования в рентгеновских кабинетах российских медучреждений составляет около 80%.

И эти показатели важны отнюдь не только для игроков рынка. Ведь готовность отечественных предприятий самостоятельно производить жизненно важные препараты и всё необходимое медицинское оборудование, не оказываясь в заложниках у импортеров, — одно из главных условий развития социальной сферы. Гарантия того, что жители страны в любой ситуации смогут рассчитывать на квалифицированную медицинскую помощь, оказанную с использованием техники и лекарств, соответствующих современным стандартам.

Конкуренция с Запада

Главными конкурентами тюменского завода глава совета директоров предприятия Марат Галиуллин называет корпорации из Европы, США и ряда других стран. Играть с ними на равных было бы невозможно, если бы производственное оборудование и продукция завода не соответствовали самым высоким современным требованиям.

Помощь, оказанная в рамках «Стратегии 2020», позволила ТЗМОИ модернизировать линейки выпускаемого оборудования, так что сегодня завод работает в соответствии с международными стандартами качества ISO 9001 и ISO 13485.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Впрочем, основное внимание уделяется расширению собственного ассортимента. При предприятии действует собственное конструкторское бюро, которое разрабатывает технологии, не только ни в чем не уступающие, но и превосходящие продукцию западных коллег. Завод успешно вводит в ассортимент новые категории продукции. Например, в прошедшем году начался выпуск оборудования для обработки и хранения гибких эндоскопов. Тюменский завод стал единственным предприятием в России, которое выпускает подобную продукцию.

Еще в 2015 году начался выпуск моюще-дезинфицирующих машин. А уже к 2016 году завод стал лидером в этом сегменте.

В результате такого подхода к развитию производства, завод не только не потерял рыночную долю, но и увеличил ее — сегодня продукция ТЗМОИ составляет 30% в общем объеме оборудования для инфекционного контроля. Кроме того, завод остается абсолютным лидером по производству больших паровых стерилизаторов.

Завоевать доверие потребителей

Со временем удалось преодолеть и одну из самых чувствительных проблем — неуверенность отечественного потребителя при выборе между российскими производителями и западными игроками, давно закрепившимися на рынке.

«Еще три года назад сложно было представить, что центральное стерилизационное отделение больницы практически полностью может быть оснащено оборудованием российского производителя», — вспоминает Марат Галиуллин.

Зато с развитием производства и при поддержке государства эту проблему удалось решить.

«Сегодня мы можем обеспечить любое лечебно-профилактическое учреждение всеми основными видами оборудования для инфекционного контроля», — рассказывает топ-менеджер.

Так, например, только в 2017 году оборудованием, произведенным на тюменском предприятии, были полностью оснащены стерилизационные отделения сразу в десяти новых перинатальных центрах.

Выход на ближнее зарубежье

Тюменскому заводу медицинского оборудования удалось не только завоевать доверие российских медучреждений, но и выйти на внешние рынки. А это значит, что потенциальные заказчики отдали предпочтение продукции отечественного завода, сравнив ее с тем, что предлагают крупные зарубежные поставщики.

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

«Мы уже активно поставляем наше оборудование в страны ближнего зарубежья — Беларусь, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Молдову, Армению, Грузию. При этом в большинстве случаев выигрываем в сложных, высоко конкурентных тендерах и активно наращиваем долю своего присутствия», — пояснил Марат Галиуллин.

Компания внимательно следит за отзывами на свою продукцию — в особенности, на новые ее категории, которые лишь недавно поступили в массовое производство.

Постоянное совершенствование оборудования — один из приоритетов завода в условиях такого конкурентного рынка. Оперативно реагировать на обратную связь ТЗМОИ легче, чем многим предприятиям. Его преимущество заключается в том, что все конструкторские бюро, с которыми работает завод, находятся в России, а не рассредоточены по миру, как у глобальных корпораций.

Сейчас одна из главных целей тюменского завода — увеличение доли рынка. В планах компании — продолжать развивать сбыт своих изделий в России и выйти на дальнее зарубежье. Марат Галиуллин уверен, что достичь этого удастся уже в ближайшие 2-3 года.