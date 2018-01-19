Зимние забавы в Крещенский сочельник — канун празднования дня Крещения Господня
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Один из обязательных ритуалов Крещенского сочельника — посещение праздничной литургии в церкви
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Священнослужитель благословляет верующего во время торжественной службы
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Крещенские купания в Измайловском кремле в Москве
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Безопасность верующих во время традиционных купаний обеспечивают медики и сотрудники МЧС
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Иордань в Измайловском кремле
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Участник купания совершает троекратное погружение в воду
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
После крещенского купания
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Крещенские купания в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Крещенское омовение в Измайловском кремле
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Вид Измайловского кремля в Крещенский сочельник
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
В Крещенский сочельник верующие набирают освященную воду на источнике Святой ключ в Искитимском районе Новосибирской области
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Участник крещенских купаний в Приморском крае перед окунанием в купель
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Мужчина во время крещенских купаний в Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Верующие во время традиционного праздничного купания в Крещенский сочельник на территории Валдайского Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря в Новгородской области
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Военнослужащий соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО) в купели во время празднования Крещенского сочельника в Краснодарском крае
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
В крещенских купаниях принял участие и российский президент. Владимир Путин окунулся в иордань мужского монастыря Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер
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19 января отмечается один из самых старых и важных праздников в истории христианства — день Крещения Господня. Он был установлен в честь евангельской истории о крещении Иисуса Христа в реке Иордан.
По традиции, вечером накануне праздника, в так называемый Крещенский сочельник, во всех храмах обязательно проходит обряд водосвятия. Освящают также и проруби, предназначенные для традиционного окунания.
Прорубь символизирует реку, в которую вошел Иисус, а потому другое название для нее — иордань. Подготовленную специально к празднику прорубь легко узнать, особенно если место крещенских купаний оборудовано на естественном водоеме, — лед для иордани вырубается в форме креста.
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