Сергей Шляпников: «Сложностей с адаптацией в сборной у меня не было»

В январе исполняется год, как Сергей Шляпников возглавил мужскую сборную России по волейболу. За это время наша команда добилась солидных успехов — выиграла чемпионат Европы (во второй раз в своей истории) и прошла отбор на чемпионат мира-2018, став победителем группы. В эксклюзивном интервью «Известиям» главный тренер национальной команды оценил итоги своей работы на нынешней должности, рассказал о планах на грядущий сезон и о том, на кого из игроков он рассчитывает в ближайшем будущем.

— Ваш дебют во главе сборной можно признать удачным?

— Да. Результат наша команда показала хороший, что, безусловно, радует. Важно, что мы смогли решить задачи, поставленные перед нами руководством Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), — заняли первое место в отборочной группе чемпионата мира и с первой попытки взяли путевку в финальный раунд. Кто-то, возможно, скажет, что группа у нас была легкой и команда без проблем справилась с соперниками. Но та же игра с эстонцами была достаточно сложной. К тому же наши игроки приехали в сборную сразу после завершения национального чемпионата, который является сильнейшим в мире. Ребята были не в лучшей форме, но мы все-таки добились поставленной цели. Потом была Мировая лига, где мы выступали практически молодежным составом. Проверили ближайший резерв, игроки получили практику в матчах с сильными соперниками. Затем был турнир «Мемориал Вагнера» в Польше, золотой для нас чемпионат Европы… Насыщенный год получился. Впрочем, и нынешний будет таким же богатым на события. Нас ждет Мировая лига, которая будет проходить в новом формате, подразумевающем большее количество матчей. Вновь сыграем в «Мемориале Вагнера», приглашение на который уже получили. И, конечно, чемпионат мира.

— Как быстро вам удалось перестроиться после стольких лет, проведенных во главе молодежных сборных?

— Сложностей с адаптацией не возникло. Все-таки я пересекался с большинством игроков в тех же молодежных командах, в студенческой сборной на Универсиаде в Казани. Некоторые играли у меня в «Ярославиче» — как, например, Максим Михайлов, Юра Бережно и Сергей Гранкин. Так что общий язык мы нашли без проблем.

— Вы часто посещаете матчи наших клубов в чемпионате России и еврокубках. Открыли для себя новых волейболистов, которые смогут в ближайшем будущем усилить сборную?

— Мы пока присматриваемся. Да, игроки в своих командах уже набрали кондиции, показывают интересный волейбол. Но каких-то новых имен я вам сейчас не назову. К тому же у нас и так молодая команда — Илья Власов, Дмитрий Волков и Егор Клюка из «Факела», Ильяс Куркаев из новосибирского «Локомотива». Это — наше настоящее и будущее. Также хочется, чтобы игроки, которые по разным причинам не смогли выступить за национальную команду в прошлом году, усилили нас в этом сезоне. Это, например, Сергей Савин из «Локомотива» и Виктор Полетаев из «Кузбасса». Надеюсь, на этот раз их обойдут стороной травмы и они вольются в сборную.

— В прошлом году на чемпионате Европы играли два опытных связующих — Сергей Гранкин, выступающий сейчас за «Белогорье», и Александр Бутько из казанского «Зенита». Планируете подтянуть на эту позицию кого-нибудь из молодых игроков?

— Связующий — специфическое амплуа, и подход здесь нужен аккуратный. У нас есть, как вы сказали, два великолепных игрока — Гранкин и Бутько, и я в дальнейшем очень рассчитываю на Сергея и Александра. Что же касается молодежи, мы внимательно следим и за Игорем Кобзарем из «Кузбасса», и за Дмитрием Ковалевым из «Урала», и за Павлом Панковым из питерского «Зенита». Думаю, на играх Мировой лиги у них будет шанс себя проявить.

— Получается, Мировая лига и в этом сезоне будет для сборной своеобразным плацдармом для обкатки ближайшего резерва?

— Задачи на любом турнире у нас максимальные. В том числе и на Мировой лиге. Поэтому надо грамотно всё спланировать — чтобы и молодым игрокам дать себя проявить, и опытных волейболистов держать в тонусе. Да, кому-то на первом этапе Мировой лиги мы дадим отдохнуть. Все-таки в мае играется «Финал четырех» Лиги чемпионов, в решающих играх наверняка будут участвовать наши клубы, и их игроки будут выкладываться по максимуму. Соответственно, им понадобится время, чтобы восстановить силы. Скорее всего, выступление в Мировой лиге начнем экспериментальным составом, но уже к домашнему этапу в Уфе мы должны подойти с оптимальным комплектом волейболистов.

— Что скажете об интригах текущего чемпионата России? Признанный лидер — казанский «Зенит» — начал понемногу проигрывать: сначала уступил питерским одноклубникам, потом «Белогорью». И даже на некоторое время покинул первую строчку турнирной таблицы. Может, по итогам чемпионата у кого-то получится сдвинуть казанцев с высшей ступени пьедестала?

— Чемпионат у нас очень интересный. Если говорить о казанцах, то вполне естественно, что на них все соперники настраиваются особо. Те же белгородцы обыграли «Зенит», но в следующем матче в трех партиях уступили московскому «Динамо». Не умаляя заслуг динамовцев, было видно — эмоций белгородцам в той игре не хватило. Кстати, «Динамо», победив «Белогорье», уже в следующем туре проиграло «Факелу». Конкуренция в чемпионате очень серьезная. И меня как тренера сборной это радует. Ведь только в таких условиях игроки прибавляют в мастерстве.

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