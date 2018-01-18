В Зеленогорске повысят рождаемость с помощью баннеров с улыбками детей

Баннеры с радостными лицами детей могут повысить рождаемость в Зеленогорске Красноярского края. В этом уверен глава города Павел Корчашкин.

«Сейчас везде говорят про эту поддержку при рождении первого ребенка. Кто-то об этом слышал, а кто-то нет. Может быть, радостные лица детей на городских билбордах помогут молодым семьям принять ключевое решение», — цитирует градоначальника Сибирское агентство новостей.

В свою очередь, как отметила на совещании в администрации Зеленогорска главврач клинической больницы Анна Сапова, рождаемость в городе действительно снизилась. Если в 2016 году появились на свет 790 новорожденных, то в 2017-м — только 583 ребенка. Агентство отмечает, что уровень рождаемости снизился во всем Красноярском крае.

В середине ноября 2017 года президент Владимир Путин утвердил новый перечень показателей для оценки эффективности деятельности губернаторов. Согласно документу, теперь главы регионов будут ежегодно сообщать правительству о достигнутых показателях — например, о продолжительности жизни, росте зарплаты, уровне преступности и даже о том, сколько дней в году было нарушено водоснабжение или подача электричества.